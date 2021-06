Belgique - Portugal (1 - 0) : Voir la grosse parade de Courtois en vidéo

Revivez sur MYTF1 la superbe parade de Thibaut Courtois face à Ruben Dias lors du 8e de finale entre la Belgique et le Portugal (1-0), rencontre qui s'est jouée au stade olympique de la Cartuja, à Séville. Opposée au tenant du titre et à son capitaine, Cristiano Ronaldo, auteur de 5 buts dans cet Euro 2020, la Belgique est parvenue à sortir vivante de ce choc et valider son billet pour les quarts de finale. A la 82e minute de la rencontre, le portier du Real Madrid a repoussé par réflexe un coup de tête surpuissant de Ruben Dias. Trouvé dans les 5,50m, sur corner, le défenseur de Manchester City a envoyé un boulet de canon en direction de la cage belge, avant d'être frustré par Courtois.