Belgique - Portugal (1 - 0) : Voir le poteau de Guerreiro en vidéo

Revivez sur MYTF1 le poteau de Raphaël Guerreiro lors du 8e de finale entre la Belgique et le Portugal (1-0), rencontre qui s'est jouée au stade olympique de la Cartuja, à Séville. Opposée au tenant du titre et à son capitaine, Cristiano Ronaldo, auteur de 5 buts dans cet Euro 2020, la Belgique est parvenue à sortir vivante de ce choc et valider son billet pour les quarts de finale. A la 83e minute de la rencontre, Raphaël Guerreiro a touché la base du montant de la cage de Thibaut Courtois suite à une reprise du pied droit depuis l'entrée de la surface. L'action est partie du côté gauche, avec un centre de João Félix en direction de la surface de réparation belge. Dégagé par un coup de tête de Jan Vertonghen dans l'axe, le ballon est revenu sur Guerreiro qui a repris le ballon avec son mauvais pied. Une belle frayeur pour la Belgique en mode survie en fin de rencontre.