Belgique - Portugal : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé du 8e de finale entre la Belgique et le Portugal (1-0), rencontre qui s'est jouée au stade olympique de la Cartuja, à Séville. Opposée au tenant du titre et à son capitaine, Cristiano Ronaldo, auteur de 5 buts dans cet Euro 2020, la Belgique est parvenue à sortir vivante de ce choc. Dominés dans l'ensemble, les Diables Rouges ont profité d'un but marqué avant la pause par Thorgan Hazard (42e) pour valider leur billet pour les quarts de finale. Mais ils ont perdu sur blessure Kevin de Bruyne et leur capitaine Eden Hazard.