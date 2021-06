Belgique - Russie (1 - 0) : Voir le but de Lukaku et son hommage à Christian Eriksen en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, le but inscrit par Thomas Meunier lors de la rencontre entre la Belgique et la Russie (groupe B). Jouée sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, un stade également utilisé lors de la dernière Coupe du monde, cette rencontre a rapidement tourné en faveur de la Belgique. C'est Romelu Lukaku qui a ouvert le score dès la 10e minute de la rencontre. Cherché à la limite du hors-jeu, l'attaquant de l'Inter a profité de l'erreur de relance de la charnière centrale russe pour pivoter et marquer du pied gauche dans la cage adverse. Quelques instants après avoir marqué, Lukaku est allé adresse un message à son coéquipier à l'Inter, Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors de la rencontre Danemark - Finlande. "Reste fort Chris, je t'aime", a crié l'attaquant belge à la caméra bord terrain du stade de Saint-Pétersbourg.