Belgique - Russie (2 - 0) : Voir le but de Meunier en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, le but inscrit par Thomas Meunier lors de la rencontre entre la Belgique et la Russie (groupe B). Jouée sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, un stade également utilisé lors de la dernière Coupe du monde, cette rencontre a rapidement tourné en faveur de la Belgique. Après l'ouverture du score signée Romelu Lukaku, c'est donc Thomas Meunier qui a enfoncé le clou. Le joueur du Borussia Dortmund, et ancien du PSG, s'est montré opportuniste dans la surface de réparation pour marquer ce but du pied gauche après avoir reçu le ballon dans les pieds suite à l'intervention maladroite d'Anton Shunin. Le portier russe avait été mis en difficulté par un centre plongeant et vicieux de Thorgan Hazard.