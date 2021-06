Belgique - Russie (3 - 0) : Voir le but de Lukaku en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, le but troisième et dernier but de la rencontre entre la Belgique et la Russie (groupe B). Déjà buteur en début de rencontre, l'attaquant de l'Inter Milan a inscrit un deuxième but en toute fin de match (88e). Servi en profondeur par Thomas Meunier, auteur d'un excellent travail, Lukaku a allumé la cage russe depuis une position excentrée dans la surface de réparation. Avec cette réalisation, Lukaku a porté son total de buts avec la sélection belge à 62.