Belgique - Russie (3 - 0) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, tous les buts de la rencontre entre la Belgique et la Russie (groupe B). Jouée sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, un stade également utilisé lors de la dernière Coupe du monde, cette rencontre a été facilement remportée par la Belgique par trois buts d'accord (0-3). Romelu Lukaku a ouvert le score dès la 10e minute de la rencontre, grâce à une frappe en pivot du pied gauche, avant que Thomas Meunier ne marque le deuxième but à onze minutes de la pause suite à un ballon mal repoussé par le portier russe (34e). En fin de rencontre, Lukaku a inscrit un deuxième but (88e), sur une passe décisive de Thomas Meunier, et parachevé le succès des Diables. Les trois buts ont été marqués depuis l'intérieur de la surface de réparation.