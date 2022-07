Corinne Diacre : "On méritait largement cette victoire"

Revivez en vidéo la réaction de Corinne Diacre au micro de Marine Marck sur TF1. La sélectionneure des Bleues a estimé que la qualification de l'équipe de France, vainqueur ds Pays-bas (1-0) en prolongation, en demi-finale du Championnat d'Europe a été le fruit de la logique. La France a rendez-vous avec l'Allemagne en demi-finale le mercredi 27 juillet prochain à Milton Keynes. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.