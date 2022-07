Danemark - Espagne (0-0) : voir la (grosse) boulette de la gardienne danoise !

Sur un centre qui semblait anodin, Christensen se troue complètement et relâche le ballon dans les pieds de Del Castillo. Heureusement pour le Danemark, cette erreur n'est pas sanctionnée par un but derrière ! Le groupe TF1 propose en exclusivité et en clair la compétition Euro Féminin de Football 2022 de l'UEFA qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.Dans ce cadre, vivez cette rencontre commentée par le nouveau duo Sabrina Delannoy et Julien Maynard.