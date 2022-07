Danemark - Espagne (0-0) : voir la grosse occasion de Nadia Nadim !

Le Danemark tout proche de prendre les devants ! Sur un contre éclair, Harder est trouvée et trouve parfaitement Nadia Nadim aux abords de la surface. Après un crochet, elle enchaîne avec une belle frappe parfaitement sortie par Panos ! Le groupe TF1 propose en exclusivité et en clair la compétition Euro Féminin de Football 2022 de l'UEFA qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.Dans ce cadre, vivez cette rencontre commentée par le nouveau duo Sabrina Delannoy et Julien Maynard.