Danemark - Espagne (0-0) : voir l'énorme occasion de Del Castillo !

Malmenée dans ce début de match, l'Espagne se révolte ! Après un beau mouvement, Del Castillo est trouvée dans les six mètres mais sa reprise est bien captée par une Christensen vigilante ! Le groupe TF1 propose en exclusivité et en clair la compétition Euro Féminin de Football 2022 de l'UEFA qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.Dans ce cadre, vivez cette rencontre commentée par le nouveau duo Sabrina Delannoy et Julien Maynard.