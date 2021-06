Espagne - Suède (0 - 0) : Voir la reprise de la cuisse de Pablo Sarabia en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, l'énorme occasion de Pablo Sarabia lors de la rencontre entre l'Espagne et la Suède (groupe E), rencontre jouée au stade olympique de Séville. A la 90e+3 minute de la rencontre, le joueur du Paris Saint-Germain, coéquipier de Kylian Mbappé et Neymar, a reçu un très bon centre de Jordi Alba dans les pieds à hauteur du second poteau. Bien qu'en très bonne position, l'ancien joueur du Séville FC a été surpris par le ballon qu'il a malheureusement repris de la cuisse gauche. Robin Olsen, le portier suédois, a capté cette tentative sans problème.