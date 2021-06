Espagne - Suède (0 - 0) : Voir l'énorme raté de Morata en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, l'énorme occasion d'Alvaro Morata lors de la rencontre entre l'Espagne et la Suède (groupe E), rencontrée jouée au stade olympique de Séville. A la 38e minute de la rencontre, le buteur de la Juventus, coéquipier de Cristiano Ronaldo, a profité d'un très bon travail de Jordi Alba sur le côté gauche, et d'un raté, de Marcus Danielson, pour récupérer le cuir et frapper en direction du but gardé par Robin Olsen. Sa frappe enroulée du pied droit a finalement ratée le cadre de la cage suédoise.