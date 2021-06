Espagne - Suède (0 - 0) : Voir tous les loupés du match en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, toutes les occasions ratées lors de la rencontre entre l'Espagne et la Suède (groupe E), rencontre jouée au stade olympique de Séville. Maladroites, les deux équipes n'ont pas réussi à trouver l'ouverture lors de ce match dominé par les Espagnols et Robin Olsen, le portier suédois. Les hommes de Luis Enrique ont tiré 17 fois au but, la Suède n'a, elle tiré qu'à 4 reprises.