Espagne - Suède : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, le résumé de la rencontre, avec les commentaires du direct assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, entre l'Espagne et la Suède (groupe E), rencontre jouée au stade olympique de Séville. Maladroites, les deux équipes n'ont pas réussi à trouver l'ouverture lors de ce match dominé par les Espagnols qui ont eu 75% de possession de balle. Les hommes de Luis Enrique ont tiré 17 fois au but, la Suède n'a, elle tiré qu'à 4 reprises. Le meilleur joueur de la rencontre a été Robin Olsen.