Ève Périsset : "j'ai changé ma facon de tirer"

Revivez en vidéo la réaction d'Eve Périsset dans le Mag de l'Euro 2022. L'unique buteuse de ce quart de finale entre la France et les Pays-Bas (1-0), est revenue au micro de Denis Brogniart sur cette victoire libératrice. Elle nous a appris que cela devait être elle qui devait tirer le penalty. Wendy Renard, la capitaine des Bleues, lui avait demandé de le faire, afin de troubler la gardienne des Pays-Bas, joueuse de l'Olympique Lyonnais. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.