Finlande - Belgique (0 - 0) : Voir la percée de De Bruyne en vidéo

Dans un match très fermé, le Belge Kévin De Bryune fait jouer sa technique balle au pied. Servi par Eden Hazard à l’entrée de la surface de réparation, le milieu de terrain crochette un premier défenseur et parvient à progresser au sein de la surface de réparation après avoir effacé trois adversaires. Kévin de Bruyne transperce la défense et centre fort du pied gauche au premier poteau après un slaloom remarquable. Mais ça n'aboutit pas, les finlandais, bien regroupés, parviennent à dégager le ballon et éloigner le danger.