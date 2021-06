Finlande - Belgique (0 - 0) : Voir le but refusé de Lukaku en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but refusé à Romelu Lukaku pour hors-jeu ! Sur un ballon récupéré par Leandro Trossard, les Belges partent en contre-attaque. Le milieu de terrain des Diables Rouges remonte le ballon sur une trentaine de mètres avant de servir dans l’axe Kévin de Bruyne. Le maître à jouer des Belges contrôle le ballon, et rapidement lance un ballon en profondeur pour Romelu Lukaku. L’attaquant échappe au marquage adverse grâce à un superbe contrôle de balle du pied gauche qui le met dans le sens du but. Le joueur de l’Inter enchaîne avec une superbe frappe croisée et croit ouvrir le score. Mais après vérification de la VAR, l’arbitre décide d’annuler le but ! Romelu Lukaku était hors-jeu pour quelques centimètres !