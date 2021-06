Finlande - Belgique (0 - 0) : Voir l'occasion de Doku en vidéo

Revivez sur MYTF1 la belle occasion du jeune Jeremy Doku ! Dans son propre camp, Eden Hazard résiste au pressing adverse pour décaler Kévin de Bruyne à proximité de la ligne médiane. En seulement deux touches de balle, le milieu de terrain des Diables Rouges accélère le jeu et décale Jérémy Doku sur le flanc gauche. L’attaquant belge percute, provoque son adversaire, et arrive à rentrer dans la surface de réparation. Sur son pied droit, il ne se pose pas de questions et décoche une jolie frappe qui prend la direction du petit filet opposé. Vigilant, le gardien finlandais Lukas Hradecky se détend sur sa gauche, parvient à sortir le ballon et empêcher l’ouverture du score !