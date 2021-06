Finlande - Belgique (0 - 0) : Voir l'occasion de Hazard en vidéo

Revivez sur MYTF1 la belle occaison d’Eden Hazard ! Les Belges poussent et se rapprochent de l’ouverture du score ! Sur un corner, la défense finlandaise montre des premiers signes de relâchement. Kévin de Bruyne en profite et joue au ras du sol en pleine surface de réparation. Le ballon arrive dans les pieds d’Eden Hazard étrangement libre de tout marquage. L’attaquant du Real Madrid ne se pose pas de questions et frappe en première intention ! Mais sa frappe est trop dans l’axe des buts et pas assez appuyée pour venir tromper Lukas Hradecky qui capte le ballon !