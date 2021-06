Finlande - Belgique (0 - 2) : Voir le but de Lukaku en vidéo

Revivez sur MYTF1 le second but belge par Romelu Lukaku ! Sur un ballon récupéré par les Belges dans leur camp, Eden Hazard et Kévin de Bruyne combinent pour finalement décaler Nacer Chadli sur le côté gauche. Ce dernier rejoue avec De Bruyne à l'entrée de la surface de réparation. Le milieu de terrain contrôle et sert directement Romelu Lukaku à proximité du point de pénalty. L’attaquant contrôle du pied gauche, pivote et enchaîne avec une énorme frappe du pied droit qui ne laisse aucune chance au gardien finlandais. Le but du break pour les Diables Rouges !