Finlande - Belgique (0 - 2) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts de la rencontre entre la Belgique et la Finlande ! Malgré une nette domination des Diables Rouges, il a fallu attendre les ultimes minutes du match pour voir la situation se débloquer. Sur un corner à l’entame du dernier quart d’heure, Kévin de Bruyne centre pour Thomas Vermalaen dont la tête trouve le poteau et vient rebondir sur le gardien qui marque involontairement contre son camp. Quelques minutes plus tard, Kévin de Bruyne est encore aux manettes et décale Romelu Lukaku dans la surface de réparation. L’attaquant contrôle, pivote et décoche une frappe qui ne laisse aucune chance au gardien de but finlandais. Deux buts remarquables pour sceller le succès de l’équipe de Belgique !