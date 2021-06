Finlande - Belgique : Voir le résumé du match en vidéo

Retrouvez sur MYTF1 le résumé du match Finlande Belgique ! Au cours d’une rencontre animée où les Diables rouges ont dominé, il a fallu attendre les derniers instants pour voir la situation se débloquer. Lors de la première période, Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jérémy Doku ont tenté leurs chances sans parvenir à marquer. Kévin de Bruyne a été excellent dans les transmissions du ballon, et le milieu de terrain belge a été au cœur de toutes les actions dangereuses de sa sélection. Sans surprise c’est donc lui que l’on retrouve à l’origine de l’ouverture du score avec le csc de Hradecky, et également sur le second but de Romelu Lukaku sur lequel il est passeur décisif. Un succès qui a mis du temps à se dessiner mais qui confirme la montée en puissance des Belges.