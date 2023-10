Football : Amical - France / Ecosse : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Amical - France / Ecosse . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade Pierre Mauroy à Lille. Quatre jours après la rencontre face aux Pays-Bas (le 13 octobre prochain), où les Bleus pourront assurer leur qualification à l’EURO 2024, les hommes de Didier DESCHAMPS enchaîneront avec un match amical face à l'Écosse, le 17 octobre dès 20h50. De leur côté, ceux de Steve CLARKE sont plus confiants que jamais avec 5 matchs pour autant de victoires lors de leur parcours de qualification pour l'EURO 2024. Tout comme les Français, ils sont aujourd'hui en tête de leur groupe. Ce match amical est un bon test pour ces deux nations qui veulent faire honneur à leurs supporters lors de l'EURO 2024 organisé en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet prochain. Cette rencontre qui se tiendra au Stade Pierre Mauroy à Lille sera diffusée en direct sur TF1 et MYTF1 et sera commentée par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU, avec Saber DESFARGES.