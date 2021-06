La Cérémonie d'ouverture de l'EURO2020

Revivez en images sur MYTF1 la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2020. La ville de Rome, et le Stadio Olimpico, ont accueilli l'événement à quelques minutes du coup d'envoi du match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. Très sobre, la cérémonie, dénommée "Triomphe de l'Euro" a été lancée par Francesco Totti et Alessandro Nesta. Les 16 000 spectateurs ont pu assister au passage des Frecce Triccolori, la patrouille de France italienne, avant de voir des ballons gonflés à l'hélium être envoyés en l'air pour symboliser les 24 équipes participantes. Andrea Bocelli a pris le micro pour clôturer la première partie de la cérémonie, marquée par l'apparition de danseurs et chorégraphes.