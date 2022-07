Le mag de l'Euro Féminin du 23 juillet 2022

Après chaque match, retrouvez Le Mag de l'Euro présenté par le journaliste et animateur Denis Brogniart avec des consultants d'exception, Camille Abily, ancienne joueuse et actuelle entraineur adjoint à l'Olympique Lyonnais, Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante football et Romain Balland, journaliste sportif qui apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleues mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition.Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleues de l’intérieur, des interviews exclusives des joueuses afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro.