Football - Qualification Euro 2020 - Pays-Bas / Allemagne

Nouveau choc entre deux ténors européens en pleine reconstruction : les Pays-Bas et l’Allemagne se retrouvent pour la campagne de qualifications pour l’UEFA Euro 2020. Les deux nations font partie du Groupe C avec l’Irlande du Nord, l’Estonie et la Biélorussie. Lors de leur précédente confrontation à Amsterdam en Ligue des Nations, les Oranje avaient sèchement battu l’Allemagne (3/0). Après une Coupe du Monde ratée ainsi qu’une Ligue des Nations décevante, l’Allemagne devra montrer un nouveau visage pour se qualifier directement pour l’UEFA Euro 2020. Cette rencontre sera commentée par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU.