France - Allemagne (1 - 0) : Voir le but csc de Hummels en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but de la rencontre entre la France et l'Allemagne pour cette première journée du groupe F entre les deux derniers champions du monde. Sur un décalage magnifique de Paul Pogba, Lucas Hernandez hérite du ballon dans la surface de réparation. Le latéral gauche des Bleus décide de servir en première intention Kylian Mbappé. Mais c’est le défenseur allemand Mats Hummels qui coupe la trajectoire du centre pour inscrire involontairement le seul et unique but de la rencontre à la vingtième minute de jeu. Un mouvement bien construit par l’équipe de France, qui bénéficie cependant d’un peu de réussite dans la conclusion.