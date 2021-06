France - Allemagne (1 - 0) : Voir le but refusé à Mbappé en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but refusé à Kylian Mbappé. Peu après l’heure de jeu, l'attaquant des Bleus est décalé sur le côté gauche de la surface de réparation. Face à deux défenseurs allemands, le tricolore enchaîne les dribbles, et fixe Ilkay Gündogan. Malgré le peu d’espace, le numéro 10 décide de frapper et il trouve un petit espace sur le flanc gauche de Manuel Neuer. Le gardien de la Mannschaft est trop court et ne peut empêcher le ballon de rentrer dans le petit filet. Si la réalisation est superbe, elle est cependant illicite. Kylian Mbappé était en effet en position de hors-jeu au début de l’action, un soulagement pour les Allemands qui évitent de justesse un second but de l'équipe de France.