France - Allemagne (1 - 0) : Voir le KO de Pavard en vidéo

Revivez sur MYTF1 le choc subi par Benjamin Pavard lors de la seconde période. Alors que les Allemands se font plus présents sur le but d’Hugo Lloris, un centre venu de la droite arrive dans la surface de réparation. Le latéral droit des Bleus arrive le premier sur le ballon, mais il est percuté par Robin Gosens qui rate son intervention. Le milieu de terrain allemand commet une grossière faute sur le défenseur tricolore qui reste au sol à cause de l’intensité de l’impact ! Un énorme choc pour Benjamin Pavard qui a mis un long moment pour récupérer. Une image à l’image du match très intense au cours de la deuxième mi-temps.