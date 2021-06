VIDEO - Revivez France-Allemagne dans la peau de Didier Deschamps

Il sera passé par presque toutes les émotions sur son banc face à l’Allemagne. D’abord une petite frayeur, lorsqu’un ULM manque de le percuter. Puis la tension du début de match. La joie sur le but des Bleus. La frustration lors des buts refusés de Mbappé et Benzema. Et enfin la délivrance au coup de sifflet final. Revivez le match de Didier Deschamps en vidéo !