France - Allemagne : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la rencontre entre l’équipe de France et l’Allemagne. Les Bleus ont disputé une rencontre intense contre une sélection allemande qui avait décidé d’organiser un pressing très haut dès le début du match. Mais bien organisés, sérieux et bien placés, les Champions du monde ont répondu présents, bien emmenés par Paul Pogba, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé. Réalistes et solides, les joueurs de Didier Deschamps ont trouvé la faille en première période. Malgré la possession de balle pour les partenaires de Toni Kroos, les occasions sur les buts d’Hugo Lloris ont été rares. Une rencontre maitrisée pour les Bleus qui n’ont pas eu de chance avec les décisions arbitrales : Kylian Mbappé aurait pu bénéficier d'un pénalty, et deux buts ont été annulés par la VAR.