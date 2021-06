France - Bulgarie (1 - 0) : Voir le but de Griezmann en vidéo

Les Bleus ouvrent logiquement le score à la 29e minute de jeu grâce à Antoine Griezmann. L’attaquant du Barça se trouve à la conclusion d’un mouvement initié par Paul Pogba après un coup du sombrero. Un relais avec Kylian Mbappé plus tard et une frappe de ce dernier contrée par la défense bulgare, Antoine Griezmann réalise une aussi magnifique qu’instantanée reprise acrobatique pour catapulter le ballon au fond des filets adverses. Un but qui récompense l’audace du Français et qui bénéficie du zest de réussite qu’il faut, puisque le tir de Griezmann a été légèrement dévié. Cette ouverture du score ponctue la bonne première demi-heure des Français qui exercent une domination de tous les instants. 1-0.