France - Bulgarie (2 - 0) : Voir le but de Giroud en vidéo

Entré en jeu à la place de Karim Benzema suite à la sortie sur blessure de ce dernier, Olivier Giroud en profite pour inscrire le deuxième but des Bleus à la 83e minute. Après une très longue séquence de conservation du ballon des Français, le décalage est trouvé côté droit, où Benjamin Pavard adresse un centre tendu à Olivier Giroud qui devance son défenseur pour couper la trajectoire de ce ballon et tromper le gardien bulgare. Un but de renard des surfaces que l’avant-centre de Chelsea affectionne particulièrement. 2-0 pour la France !