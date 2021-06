France - Bulgarie (3 - 0) : Voir le deuxième but de Giroud en vidéo

Le doublé pour Olivier Giroud ! A la 90e minute, ce sont les remplaçants français qui font la différence. Beau travail de Wissam Ben Yedder côté gauche, qui finit par servir Olivier Giroud dans la surface de réparation bulgare. Ce dernier n’a plus qu’à conclure, et du pied droit s’il vous plaît ! Un doublé qui risque de faire beaucoup de bien à l’attaquant de Chelsea qui a connu une saison compliquée avec son club en termes de temps de jeu. Giroud prouve une nouvelle fois, si besoin était, que Didier Deschamps peut lui faire confiance en Bleu. Etat d’esprit irréprochable et efficacité diabolique sur ce match.