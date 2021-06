France - Bulgarie (3 - 0) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez en vidéo dans les conditions du direct tous les buts de la rencontre amicale disputée mardi 8 juin au Stade de France entre les Bleus et la Bulgarie. Un match remporté 3 buts à 0 par les hommes de Didier Deschamps qui a permis aux champions du monde de préparer parfaitement l’Euro à venir en emmagasinant le plein de confiance. Antoine Griezmann d’un magnifique retournée acrobatique (29e) puis Olivier Giroud par deux fois (83e et 90e) ont permis aux Bleus de s’imposer sans trop forcer face à une sélection bulgare qui a le plus grand mal à retrouver sa gloire d’antan. Mission accomplie en tout cas pour les Français, qui attendent désormais leur entrée en lice à l’Euro 2020, avec un choc extrêmement attendu face à l’Allemagne à Munich le mardi 15 juin.