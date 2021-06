France - Bulgarie : Voir la blessure de Benzema en vidéo

Coup dur pour l’équipe de France avec la sortie sur blessure de Karim Benzema ! Suite à une action dans la surface de réparation bulgare où l’avant-centre des Bleus a tenté de placer un coup de tête, il a subi un choc en percutant le défenseur adverse. Karim Benzema semble souffrir d’une béquille et bien qu’il ait essayé de tenir sa place sur le terrain dans les minutes qui ont suivi, le joueur du Real Madrid a finalement préféré dire stop, surtout à une semaine du match contre l’Allemagne à l’Euro, échéance la plus importante. Espérons pour Benzema et pour l’équipe de France que cette béquille ne se transforme pas en quelque chose de plus grave. Karim Benzema doit en tout cas céder sa place peu avant la mi-temps, remplacé poste pour poste par Olivier Giroud.