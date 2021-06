France - Bulgarie : Voir le coup du sombrero de Pogba en vidéo

L’incroyable geste d’Antoine Griezmann sur le premier but a un peu éclipsé le non moins magnifique coup du sombrero tenté et réussi par Paul Pogba qui permet justement d’amener cette occasion convertie par son compère attaquant. Le milieu de terrain français a littéralement illuminé la rencontre en dominant totalement l’entrejeu et en impressionnant le public du Stade de France par quelques inspirations dont il a le secret. Une rencontre aboutie, parfaitement illustrée par ce somptueux coup du sombrero.