France - Chili (2-1) : voir la blessure de Camavinga

Eduardo Camavinga est contraint de laisser sa place à Matteo Guendouzi après une vilaine faute sur le bas du mollet. Le joueur de Real Madrid quitte la pelouse en boitant... Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Amical France / Chili . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade Vélodrome à Marseille (13). À moins de trois mois du coup d'envoi de l’Euro 2024 organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, les Bleus de Didier DESCHAMPS débuteront leur série de matchs préparatoires à la compétition avec deux premières rencontres importantes. Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront le Chili et son capitaine Alexis Sanchez. L’ancien attaquant de l’OM reviendra pour la première fois au stade Vélodrome pour cette sixième rencontre entre les deux sélections nationales, la première depuis 2011.