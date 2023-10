France - Ecosse (2-1) : voir le deuxième but de Benjamin Pavard

Revivez les buts du match qui oppose la France à l'Ecosse en amical en direct du Stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Quasiment même scénario que sur le premier but ! Cette fois-ci Kylian Mbappé enrhume les defenseurs écossais dans la surface et délivre à Benjamin Pavard un superbe centre que le défenseur transforme en deuxième but grâce à une tête bien placée !