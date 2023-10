France - Ecosse : la réaction de Benjamin Pavard

Revivez en vidéo la réaction de Benjamin Pavard après la belle victoire des Bleus face à l'Ecosse (4-1) ce soir au stade Pierre Mauroy de Lille. Retrouvez en vidéo et en intégralité le L'après match . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Après la rencontre, prolongez votre soirée football avec le magazine "L'APRÈS-MATCH", présenté par Thomas MEKHICHE. Didier DESCHAMPS et un joueur de l'Équipe de France seront en plateau en compagnie de Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU. Débrief, analyses, réactions et reportages seront au rendez-vous !