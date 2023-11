France - Gibraltar : La réaction d'après-match du buteur Olivier Giroud

Retrouvez en vidéo et en intégralité le L'après match . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). A l'issue de la rencontre, prolongez votre soirée football avec le magazine "L'APRÈS-MATCH", présenté par Thomas Mekhiche ! Didier Deschamps et un joueur de l'Equipe de France seront en plateau en compagnie de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Débrief, analyses, réactions et reportages seront au rendez-vous.