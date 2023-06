France - Grèce (0-0) - Voir l'énorme faute sur Antoine Griezmann

Antoine Griezmann a dû voir plus que deux étoiles ce soir ! Le numéro 7 s'est sacrifié dans la surface au péril de son arcade ! Sonné, mais sans gravité, il obtient un jolie bandage ET un penalty pour l'Equipe de France ! Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - France / Grèce . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Qualification EURO 2024 - France / Grèce