France - Grèce (1-0) - voir le pénalty raté... puis transformé par Kylian Mbappé

Après une énorme faute sur Griezmann, les Bleus obtiennent un pénalty ! Mbappé s'élance... et le rate ! Mais l'arbitre le fait retirer : cette fois, Mbappé ne tremble pas et donne l'avantage aux Bleus ! Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - France / Grèce . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Qualification EURO 2024 - France / Grèce