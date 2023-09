France - Irlande (1-0) - voir le (presque) but de Kylian Mbappé

Il n'y aura pas de deux zéro sur la frappe de Mbappé puisque Marcus Thuram est malheureusement signalé hors-jeu ! Toujours 1-0 à quelques minutes de la pause. Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - France / Irlande . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Alors qu'elle a déjà rencontré chacun de ses 4 adversaires, la France reste invaincue dans le groupe B dont elle occupe la première place avec 12 points. Après s'être imposés 1-0 face à la République d'Irlande à Dublin en mars dernier, c'est désormais à domicile que les Bleus vont affronter les hommes de Stephen Kenny. L'occasion de confirmer leur statut de favori au sein de ce groupe en vue de décrocher une qualification pour le prochain EURO qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024. Cette rencontre qui se déroulera au Parc des Princes à Paris sera diffusée en direct sur TF1, et commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.