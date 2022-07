France - Italie (0-0) : voir le superbe arrêt de Peyraud-Magnin !

Revivez en vidéo, la superbe parade de Pauline Peyraud-Magnin lors du succès de la France face à l'Italie (5-1), lors de la 1ère journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. Dès la 5e minute de jeu, les Bleues ont eu une énorme frayeur avec une première occasion italienne. Barbara Bonansea, l'attaquante de la Squadra Azzura, s'est présentée seule face à Peyraud-Magnin, mais la gardienne française a sorti une superbe parade du pied droit pour sauver les Bleues. Après la rencontre, les joueuses de l'équipe de France ont salué cette intervention qui aurait pu changer le cours du match. Les Françaises ont finalement inscrit cinq buts lors de la première période et bouclé le match. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Des rencontres commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.