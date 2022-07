France - Italie (1-0) : voir le but Grace Geyoro !

Revivez en vidéo, le premier but de l'équipe de France lors de sa victoire face à l'Italie (5-1), lors de la 1ère journée de la phase de groupes de l'Euro 2022. Les Bleues de Corinne Diacre ont ouvert le score à la 9e minute grâce à un excellent travail d'Eve Perisset, de Kadidiatou Diani et Grace Geyoro, qui a marqué ce premier but français dans ce Championnat d'Europe avec une reprise dans la surface de réparation. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Des rencontres commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.