France - Italie (3-0) : voir le 3e but des Bleues de Cascarino !

Revivez en vidéo le troisième but de l'équipe de la victoire de la France face à l'Italie (5-1), lors de ce match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. A la 38e minute, Delphine Cascarino a marqué le but du 3-0 suite à une frappe du pied droit déclenchée depuis les 18 mètres. Cette superbe tentative puissante, flottante et précise a trompé la gardienne Laura Giuliani. Ce but est venu conclure une bonne séquence de possession de balle des Bleues de Corinne Diacre. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Des rencontres commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.