France - Italie (5-1) : la réaction de Corinne Diacre

Revivez en vidéo la réaction de Corinne Diacre, au micro de Marine Marck, après le succès de l'équipe de France contre l'Italie (5-1), lors de la 1ère journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. Très satisfaite du large succès de ses joueuses, et notamment de la première période de rêve qui a permis à Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino de marquer cinq buts, la sélectionneur des Bleues s'est rapidement projetée vers la suite de la compétition et le match du 14 juillet face à la Belgique. Les Françaises joueront en effet leur 2e match du premier tour le jour de la fête nationale. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 juillet sur les antennes du groupe TF1. Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Des rencontres commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.