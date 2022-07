France - Pays-Bas (0-0) : voir la reprise géniale de Cascarino... sur le poteau !

Revivez en vidéo la reprise de Delphine Cascarino lors du quart de finale de l'Euro 2022 de football entre l'équipe de France et les Pays-Bas. A 28e minute de la rencontre, la joueuse de l'Olympique Lyonnais a trouvé le poteau sur une demi-volée frappée du pied droit, après un corner mal dégagé par la défense néerlandaise. Une nouvelle fois, les joueuses de Corinne Diacre n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort en première période. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.